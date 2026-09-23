Sotto il "Limbara" è un periodo particolarmente prodigo di ricorrenze, per alcune società calcistiche. Sono in particolare tre, quelle che possono, in questo 2026, celebrare gli 80 anni di vita, essendo state fondate nel 1946: Lauras, Berchidda e Tempio. A Luras, lo scorso sabato, la data è stata ricordata con una cerimonia tanto semplice, quanto ben organizzata, toccante e intrisa di ricordi.

Svelato un murale all'ingresso dello stadio "Limbara", voluto dal gruppo del tifo organizzato lurese, per ricordare Mauro, giovane tifoso, recentemente scomparso. Poi all'interno, tirato a lucido, un commosso ricordo è andato a coloro che non ci sono più: presidenti, allenatori, giocatori, segretari, massaggiatori, dirigenti, ma anche semplici sportivi rimasti nel cuore degli sportivi del paese. Altri momenti da lacrime agli occhi: gli incontri dopo tanti anni, fra giocatori, o con i loro allenatori del tempo.

Come una sorta di emblema, per quanto riguarda i giocatori del paese, non si può non menzionare "la stirpe calcistica dei Depperu": Giacomo, Stefano, Antonello; i figli del primo citato che sin da piccoli oltre ad aver indossato la casacca della natia Luras, prima di lasciare il calcio hanno avuto in qualche caso la soddisfazione di giocare in serie D, col Calangianus. La "casata" è ancora attiva, grazie a nipoti e pronipoti. Uno spazio importante, nella riuscitissima serata, lo ha avuto il Lauras dei giorni nostri, con la presentazione della rosa che prenderà parte al campionato 26/27 di Prima Categoria. Il presidente sarà anche in questa annata Giuseppe Seu, che come allenatore, nel segno della continuità ha confermato Franco Scano. Nessuno fa mistero del fatto che la compagine bianconera punti senza mezzi termini alla Promozione.

In apertura abbiamo parlato di tre ottuagenarie sotto il "Limbara" e come tra loro abbiamo individuato un giocatore o per meglio dire, un portiere, che ha difeso la porta tempiese, lurese e berchiddese: Giovanni Pudda, olbiese di nascita, lurese d'adozione. Per quanto riguarda i festeggiamenti a Berchidda l'appuntamento è per sabato 26: la parte prettamente commemorativa si svolgerà presso L'Auditorium Comunale, e poi via libera ai ricordi e agli incontri, con la commozione a farla da padrona, in Piazza del Popolo.

Difficile se non impossibile prevedere per quanto riguarda il Tempio, vista la situazione a dir poco ingarbugliata, eventuali festeggiamenti. Per rafforzare questa impressione un breve riassunto di quest'ultimo periodo: rinuncia alla Coppa Italia, prima partita di campionato a Santa Maria Coghinas, e quando si sperava potesse esserci un "incontro" tra amministrazione cittadina e società di calcio, la notizia di queste ore: la gara in "casa" contro l’Alghero sarà disputata addirittura a Sennori. Non aggiungiamo altro.

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