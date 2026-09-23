Lorenzo Di Stefano l'appellativo "Il Magnifico" se lo merita tutto. Il giocatore della Torres è l'attaccante italiano più prolifico di tutti e tre i gironi della serie C. Ha segnato 6 reti, solo una in meno del bomber croato della Reggiana, Sipos Leon, ma se si considera anche il primo turno di Coppa Italia, le due punte sono pari come numero di gol.

L'attaccante siciliano ha già raggiunto quota 18 nell'anno solare 2026. Si è sbloccato con l'arrivo del tecnico Greco e dalla doppietta firmata sul campo del Pontedera il 3 gennaio non si è più fermato.

Cresciuto nelle giovanili della Sampdoria, il 24enne Di Stefano è stato ingaggiato l'estate scorsa dal Campobasso e ha firmato un triennale. La società sassarese sta sicuramente lavorando per prolungare la scadenza del contratto oltre il 2028.

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