Perdaxius, nuova avventura in Prima col sogno di stare fra le grandiL’esordio sarà subito in trasferta sul campo del Tonara
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Domenica si alza il sipario anche sul campionato del Perdaxius. Prima giornata di Prima Categoria e l'esordio sarà subito in trasferta sul campo del Tonara. «Un debutto - sottolinea il presidente Pietrangelo Loru - che si preannuncia interessante e certamente impegnativo».
Le due squadre si conoscono già per essersi affrontate in passato: «Ci sono tutti gli ingredienti per vivere una bella giornata di sport, dentro e fuori dal campo - afferma - il nuovo campionato ci porterà a incontrare diverse realtà che non abbiamo ancora avuto modo di conoscere e ci metterà di fronte anche a trasferte lunghe, verso territori lontani ma è proprio questo uno degli aspetti più belli: viaggiare, incontrare persone, conoscere nuove comunità».
Durante l'estate il Perdaxius ha mantenuto l'ossatura principale della squadra che nella passata stagione è arrivata a ridosso delle prime della classe.