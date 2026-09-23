È iniziata oggi, sui campi in Green set del Tc Alghero, la 26esima edizione del Sardinia Open International Wheelchair Tennis, torneo internazionale di categoria Itf 1 che si concluderà sabato.

Nel singolare maschile, subito out i due tennisti azzurri, entrambi sconfitti da avversari israeliani: Marco Pincella è stato battuto 6-0, 6-1 da Adam Berdichevsky e Luca Arca con un doppio 6-2 da Sergei Lysov. Eliminato anche l’olandese Maarten Ter Hofte, testa di serie numero 2, superato a sorpresa, con un doppio 6-2, dal cileno Alexander Cataldo.

Nel femminile, domani l’atteso debutto della giapponese Yui Kamiji, numero 1 della classifica mondiale con in bacheca tutti e quattro i tornei dello Slam e la medaglia d’oro olimpica a Parigi 2024. Nel match valido per i quarti, Kamiji affronterà la cinese Luoyao Guo.



Alghero Open Futures. Intanto, sugli stessi campi, si concluderà domani l’Alghero Open Futures 2026 International Wheelchair Tennis Federation, il torneo internazionale W50 di tennis in carrozzina organizzato da Smile&Friends, con la sponsorizzazione di èAmbiente e il patrocinio della Regione e di Fondazione Alghero.

La finale maschile sarà un derby malesiano tra la testa di serie numero 1, Mohamad Yusshazwan Yusoff, che ha eliminato l’ultimo azzurro in gara (il numero 7 del seeding Fabian Mazzei, sconfitto 4-6, 6-1, 6-3), e il il numero 2, Abu Samah Borhan, che oggi ha rifilato un 6-2, 6-2 allo svedese Hampus Linder-Olofsson, numero 5 del tabellone.

Nel singolare femminile, derby tricolore vinto da Marianna Lauro, che ha battuto 6-4, 7-5 la testa di serie numero 2, Vanessa Ricci, e domani sfiderà per il titolo la danese Louise Charlotte Willerslev-Olsen (Dan), vincente 7-5, 6-3 su Maria Vietti, numero 3 del seeding.



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