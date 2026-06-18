Cambio di guida tecnica in casa Gonnosfanadiga. Tramite i propri canali social la società biancoverde ha ufficializzato l'arrivo in panchina di Sergio Pice, reduce dall'esperienza con gli Allievi del Gonnosfanadiga con i quali ha conquistato il campionato. Dopo un campionato difficile, il Gonnosfanadiga riparte proprio da Pice e dal vice Nicola Sogus con le intenzioni di fare un bel campionato e migliorare il risultato rispetto all'annata 2025-2026.

Sui social, la società scrive: «L'USD Gonnos Calcio è lieto di annunciare ufficialmente che la guida tecnica della prima squadra, impegnata nel campionato di Prima Categoria per la stagione 2026-27, è affidata a Mister Sergio Pice! Il mister arriva in prima squadra con grande entusiasmo, reduce dal bellissimo e meritato trionfo nel campionato Allievi, verrà affiancato nella guida da Mister Nicola Sogus. A Sergio e a tutto il suo staff, il nostro più grande e caloroso in bocca al lupo per la prossima stagione calcistisca».

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