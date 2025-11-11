La scorsa settimana era riuscita ad assottigliare il divario dalla capolista Macomer, in quest'ultima l'ha raggiunta in vetta. Parliamo dell'Oschirese, unica rappresentante gallurese del girone C di Prima Categoria, che superando in trasferta la San Marco Cabras si ritrova sul gradino più alto, a quota 14, in compagnia di Fonni, Supramonte e appunto il Macomer.

Un'ottima partenza per la compagine guidata da Alfonso Sannio, che con le altre di testa condivide anche i risultati che l'hanno condotta sin lassù: 4 vittorie, 2 pari, una persa.

Trasferendoci nel girone D, che comprende le restanti tre galluresi - Valledoria, Badesi 09, e Lauras - vi è da segnalare che la situazione in classifica è rimasta pressoché invariata.

Intanto va ricordato che i Valligiani sono stati gli unici a conquistare i 3 punti: lo hanno fatto battendo in casa l'Olmedo, il che li porta a quota 14 conservando il terzo posto. A precederli il Lanteri (19) e ancora più su quel rullo compressore chiamato Monte Alma (21): sinora strepitoso il suo percorso con 7 vittorie su altrettanti incontri.

Ma non va neppure dimenticato che la FC Alghero ha ottenuto il suo primo punto stagionale. Il Badesi09, vittorioso una settimana fa sul Valledoria, si è invece arreso a Sorso. Anche il Lauras, che nel turno precedente aveva fermato la corsa del Lanteri, pagandolo però a carissimo prezzo per via delle squalifiche e degli infortuni che lo hanno falcidiato, ha perso a Siligo.

I bianconeri passati in vantaggio in apertura di gara sono stati nel proseguo raggiunti e superati e ora devono prestare la massima attenzione per non essere risucchiati nella zona calda della classifica.

