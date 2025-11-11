Prima categoria, l’Oschirese sul gradino più alto del girone CUn'ottima partenza per la compagine guidata da Alfonso Sannio
La scorsa settimana era riuscita ad assottigliare il divario dalla capolista Macomer, in quest'ultima l'ha raggiunta in vetta. Parliamo dell'Oschirese, unica rappresentante gallurese del girone C di Prima Categoria, che superando in trasferta la San Marco Cabras si ritrova sul gradino più alto, a quota 14, in compagnia di Fonni, Supramonte e appunto il Macomer.
Un'ottima partenza per la compagine guidata da Alfonso Sannio, che con le altre di testa condivide anche i risultati che l'hanno condotta sin lassù: 4 vittorie, 2 pari, una persa.
Trasferendoci nel girone D, che comprende le restanti tre galluresi - Valledoria, Badesi 09, e Lauras - vi è da segnalare che la situazione in classifica è rimasta pressoché invariata.
Intanto va ricordato che i Valligiani sono stati gli unici a conquistare i 3 punti: lo hanno fatto battendo in casa l'Olmedo, il che li porta a quota 14 conservando il terzo posto. A precederli il Lanteri (19) e ancora più su quel rullo compressore chiamato Monte Alma (21): sinora strepitoso il suo percorso con 7 vittorie su altrettanti incontri.
Ma non va neppure dimenticato che la FC Alghero ha ottenuto il suo primo punto stagionale. Il Badesi09, vittorioso una settimana fa sul Valledoria, si è invece arreso a Sorso. Anche il Lauras, che nel turno precedente aveva fermato la corsa del Lanteri, pagandolo però a carissimo prezzo per via delle squalifiche e degli infortuni che lo hanno falcidiato, ha perso a Siligo.
I bianconeri passati in vantaggio in apertura di gara sono stati nel proseguo raggiunti e superati e ora devono prestare la massima attenzione per non essere risucchiati nella zona calda della classifica.