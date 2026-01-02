Prima categoria, la gara fra Quartu 2000 e Accademia Sulcitana si gioca il 6 gennaioTra i padroni di casa esordio in panchina per mister Pierpaolo Piras
La gara del girone A di Prima categoria fra Quartu 2000 e Accademia Sulcitana è stata posticipata al 6 gennaio.
Il Quartu 2000 vive una situazione difficilissima: ultimo in classifica con appena quattro punti, si affida ora all’effetto novità con l’esordio in panchina di Pierpaolo Piras, chiamato a dare una scossa immediata all’ambiente e a rilanciare una stagione fin qui avara di soddisfazioni. Contro l'Accademia non sarà facile: punta al successo per puntellare il secondo posto o di tentare l'aggancio al Decimo 07 ora distante tre punti.