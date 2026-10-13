Quattro squadre, tra cui due formazioni sarde e una inglese, si contenderanno la quinta edizione del Torneo Città di Oristano di basket in carrozzina, in programma sabato 17 e domenica 18 ottobre al Palasport di Sa Rodia. La manifestazione, organizzata dall'Asd Oristano Basket, sarà dedicata per il secondo anno alla memoria di Domenico Pittalis, nel secondo anniversario della scomparsa.

A contendersi il successo saranno la Dinamo Lab Sassari, l'Asinara Waves Porto Torres, l'Amicacci Giulianova e il Manchester Revolution, formazione protagonista della Premier League britannica.

Il torneo si disputerà con la formula del girone all'italiana: ogni squadra affronterà le altre tre e a conquistare il trofeo sarà quella con il maggior numero di vittorie. In caso di parità sarà decisiva la differenza canestri.

Il programma si aprirà sabato alle 18 con Dinamo Lab-Amicacci Giulianova, seguita alle 20 da Asinara Waves-Manchester Revolution. Domenica si ripartirà alle 10.30 con Porto Torres-Giulianova, mentre alle 12.30 la Dinamo Lab affronterà Manchester. Nel pomeriggio, alle 17, spazio a Giulianova-Manchester, prima del derby sardo tra Dinamo Lab e Asinara Waves, previsto alle 19. Al termine si svolgerà la premiazione.

La manifestazione avrà anche una dimensione educativa. Sabato mattina alcuni studenti dell'Oristanese potranno assistere agli allenamenti della Dinamo Lab e del Manchester Revolution, incontrando direttamente gli atleti. «Sarà un'occasione per ribadire l'importanza dell'attività fisica e dell'inclusione - spiegano gli organizzatori dell'Asd Oristano Basket - lo sport dimostra che le barriere si possono abbattere».

Nato nel 2019, quando Oristano fu designata Città Europea dello Sport, il torneo era inizialmente riservato al basket tradizionale. Dalla terza edizione è stato invece dedicato alla pallacanestro in carrozzina. Nell'albo d'oro figurano Valtur Brindisi, Hapoel Tel Aviv, Dinamo Lab e Briantea Cantù, vincitrice dell'ultima edizione.dinamo

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