Gianni Lutzu è arrivato lo scorso inverno, salvando la squadra nel girone B della Prima categoria.

Ora la società lo conferma sulla panchina del Santa Giusta dopo aver, appunto, festeggiato la salvezza grazie a un bel finale.

Per la prossima stagione, con Lutzu ancora al suo posto, si punta a un campionato di centro classifica.

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