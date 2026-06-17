Calcio
17 giugno 2026 alle 22:24
Prima categoria, il Santa Giusta conferma l'allenatore Gianni LutzuPer la prossima stagione, con Lutzu ancora al suo posto, si punta a un campionato di centro classifica
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Gianni Lutzu è arrivato lo scorso inverno, salvando la squadra nel girone B della Prima categoria.
Ora la società lo conferma sulla panchina del Santa Giusta dopo aver, appunto, festeggiato la salvezza grazie a un bel finale.
Per la prossima stagione, con Lutzu ancora al suo posto, si punta a un campionato di centro classifica.
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