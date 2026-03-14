Nell'anticipo del girone A di Prima categoria, il Decimoputzu ha espugnato il campo dell'Azzurra Monserrato, imponendosi per 2-1 con una doppietta di Usai (secondo gol su rigore) dpo che l'Azzurra si era portata avanti con Estupinian. È stata una bella gara col risultato incerto sino alla fine.

L'Azzurra ha giocato con Murtas, Montisci, Schirru (38’ Laudi), Carta, Anziani, Cordone (75’ Spiga), Carta, Farci, Milia (57’ Lallai), Estupinian (46’ Maganuco), Serra Ruda (75’ Tulli). Allenatore Davide Canosa.

Il Decimoputzu con Ena, Mameli, Cao, Mattana, Usai, S. Mura, M. Mura, Piscedda (62’ Sanna), Ruggiero, Pilloni, Cossu. Allenatore Mariano Ruggiero.

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