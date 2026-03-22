Ancora un capovolgimento di fronte nel girone A della Prima categoria. L'Azzurra 07 batte il Cardedu per 1-0 (rete di Licciardò) e si riprende il primo posto in classifica, in virtù della contemporanea sconfitta dell’ex capolista Gioventù Sarroch (1-2), nello scontro diretto con l’Accademia Sulcitana, ora seconda . Pari (4-4) fra Decimoputzu e La Palma e fra Villagrande e Gialeto (1-1), Il Tertenia infligge in pesante 6-1 alla Bariese, mentre il San Vito fa il colpaccio vincendo per 1-0 sul campo dell'Isolo. Per la squadra di Angelo Padiglia che arriva a trenta punti, davvero un bel momento. Vittoia dell'Azzurra (0-2) a Sestu e successo del Quartu 2000 (2-1) ai danni dell'Ulassai.

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