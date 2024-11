Nel girone A di Prima categoria finisce in parità il derby ogliastrino fra Jerzu e Baunese: 1 a 1 il risultato finale che consente alla Baunese di restare in vetta alla classifica del girone A di prima categoria con 22 punti. Lo Jerzu passa a 20 punti, secondo assieme alla Bariese che ha pareggiato 1 a 1 il derby di Tertenia. Il Decimoputzu è passato ad avere spiegate sul campo dell’Azzurra di Monserrato con vittoria per 4 a 1. L’Ulassai ha vinto per 2 a 1 a Sanvito una gara importantissima per la bassa classifica. Vittoria del Sant’Elia a Sestu per 1 a 0. Con lo stesso risultato la Palma ha piegato l’Asseminese. Vittoria del Quartu 2000 sul Settimo e dell’Himalaya sul Sadali per 5 a 4.

GIRONE B – Nel girone B di Prima categoria continua la corsa solitaria in vetta alla classifica di Arbus e Samugheo. Le due capoliste si sono imposte in trasferta: il Samugheo ha espugnato con tre goal a zero il campo del Ruinas, l’Arbus è stato invece travolgente a Santadi chiudendo la gara vittorioso per 5 a 1. Vittoria esterna anche del Gonnosfanadiga, 3 a 0 a Villamar, dell’Isili vittorioso a Mogoro per 2 a 1, della Verde Isola vincitrice a Barumini per 2 a 1. Pareggio (2 a 2) fra Antionchense e Gialetto e tra Perdaxius e Cortoghiana. Successo interno della Don Bosco che ha piegato il Segariu per 4 a 2.

GIRONE C – Nel girone C importanti successi esterni di Thiesi, Fonni, Ozierese e Corrasi. Il Thiesi ha espugnato li campo dell’Orosei per 1 a 0. Con lo stesso risultato il Fonni è passato a Pattada e la Corrasi, a Silanus. Vittorie casalinghe per Paulese sulla Dorgalese, 3 a 1. Del Pozzomaggiore sul Bottida per 1 a 0. Da registrare infine il pari della Bittese a Siligo: 2 a 2, il risultato finale.

© Riproduzione riservata