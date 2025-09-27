Quattro gironi, 64 squadre: è questo l'organico del campionato di Prima categoria che inizia con anticipi che si giocano comunque oggi. Nel girone A, si inizia questo pomeriggio alle 16 con l'anticipo San Vito-Sestu. Domenica, alla stessa ora, tutte le altre partite: trasferta a Cardedu per l’Azzurra; il Quartu 2000 del neo tecnico Damiano Bartoli ospita la Gialeto; ad Arzana, l’Idolo affronta l’Accademia Sulcitana. Spiccano anche Decimo-Tertenia e Villagrande-Decimoputzu. Il La Palma farà visita all’Ulassai.

Nel girone B, l’anticipo del oggi è Arbus-Santa Giusta. Domenica, riflettori puntati su Verde Isola-Segariu, Perdaxius-Orrolese, Barumini-Masainas, Isili-Santadi e Gonnosfanadiga-Sadali.

Nel gruppo C, sono due gli anticipi del sabato: alle 16 Bittese-Supramonte, alle 17 Bottida-Abbasanta. Domenica, alle 16, le altre sei sfide, tra cui Corrasi-Pattada, Fonni-Oschirese e Macomer-Montalbo.

Nel gruppo D, si gioca sabato alle 16 con Ploaghe-Ittiri e Porto Torres-Atletico Sorso. Domenica, tutte le altre gare in programma alle 16: Sorso 1930-Siligo, Valledoria-San Paolo Sassari, Lanteri-FC Alghero e gli altri incontri del girone.

