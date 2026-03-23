Prima categoria, girone D: allunga il Monte AlmaLa capolista piega per 2-1 il Valledoria e sale a quota 59
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Nel girone D della Prima categoria continua la marcia solitaria del Monte Alma: la capolista piega per 2-1 il Valledoria e sale a quota 59.
Sette punti in più del Lanteri oggi costretto al pari dall'Olmedo (2-2).
Il Valledoria, terzo in classifica, è staccato di 12 punti dal Monte Alma. Vittoria della FC Alghero per 0-1 a Malaspina e della San Paolo (1-3) sul campo dell’Atletico Sorso.
Il Badesi vince per 3-2 sul Siligo, il Sorso espugna per 1-5 il terreno del Porto Torres. Vittorie del Sennori (2-0 sul PLoaghe) e del Lauras (1-0) sull'Ittiri.