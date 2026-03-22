Il Masainas non perde colpi. Vince per 2-0 anche sul campo della Don Bosco e mantiene la vetta della classifica del girone B della Prima categoria. Vince anche l'Isili (2-1 al Gonnosfanadiga), seconda a sei punti dalla vetta ma con una gara in meno giocata. Ha vinto anche l'Antiochense,terza della classe) con un pesante 4-0 sul Santa Giusta. Ha ripreso a vincere l'Arbus, questa volta per 0-1 sul campo del Villamassargia. Vittoria esterna anche del Sadali (0-2 a Orroli) e successo interno del Perdaxius che ha liquidato il Barumini con un sonoro 4-1. Pari fra Furtei e Verde Isola (1-1).

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