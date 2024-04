Nel girone A di Prima categoria l'Uta resta al primo posto nella gran volata finale per il salto in Promozione che vede ancora in lizza anche Baunese e Ierzu staccate rispettivamente di uno e tre punti dalla capolista.

L'Uta ha colto un importante successo a Sestu ed appare favorita nella corsa al campionato superiore col discorso già chiuso nei gironi B e C con la Promozione ottenuta con largo anticipo Masainas e Buddusò.

Nell'ultimo girone, vola l'Arzachena con cinque unti di vantaggio sul Castelsardo e sette sul Campanedda.

In prima categoria si torna in campo mercoledì 1 maggio. Attesa per Uta-Settimo, Baunese-Sestu, Campanedda-Arzachena e Monte Alma-Castelsardo.

