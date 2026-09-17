Dopo l'inaugurale calcio d'inizio che ha dato il via alla stagione 26/27, fra sabato e domenica, sia in Eccellenza che in Promozione, lunedì scorso c'è stata la presentazione dei 4 gironi della Prima Categoria. In due di essi, quello C e il D , figurano iscritte 7 squadre che rappresentano il territorio sia della Gallura (5), che dell'Anglona (2). Alcune di esse vantano trascorsi importanti: sia in serie D, che in Eccellenza, ma anche alcune, che sino alla stagione 90/91, militavano nella " vecchia" Promozione , che era il massimo campionato regionale.

Procedendo in ordine alfabetico partiamo dal Gir. C , che comprende formazioni della provincia di Nuoro, Oristano e Sassari e appunto della Gallura dove troviamo, oltre alla riconfermata Oschirese, anche le matricole Golfo Aranci e Tavolara.

Nel raggruppamento D la maggior parte provengono dalla città capoluogo, Sassari, e dal suo vasto hinterland, nonché le riconfermate Galluresi: Lauras e Badesi 09, assieme all'Anglonese, Valledoria, con l'aggiunta della neo promossa Atletico Castelsardo.

La voglia di far bene, di emergere e perché no di primeggiare, emerge sin dalla vigilia, in virtù anche del fatto che in entrambi i gironi alcune squadre hanno dato vita a una campagna acquisti di sostanza con nomi, che ben figurerebbero in categorie superiori.

Non facciamo nomi per non turbare il sonno di coloro che credono nella scaramanzia. Ci soffermiamo invece, in chiusura, sulla data di fondazione di queste società: l'anzianità maggiore è quella del Lauras -1946-, che proprio sabato prossimo festeggerà i suoi primi 80 anni di vita. Passato e presente si fonderanno per rinnovare il " voto di appartenenza" , ai colori sociali bianconeri. A seguire i Valledoria, classe 1951, dunque con alle spalle 75 anni di vita.

C'è poi il Tavolara, seconda, ma attualmente prima squadra di Olbia, nata nel 1954. Ne festeggerà invece 70 l'Oschirese, che ha visto la luce nel 1956. Il Golfo Aranci venne fondato nei primi anni 70. A chiudere il Badesi 09 -2009- e la giovanissima matricola Atletico Castelsardo che ha visto la luce nel 2023.

© Riproduzione riservata