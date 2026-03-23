Nel girone C della Prima categoria continua la corsa del Macomer verso la Promozione.

La squadra del Marghine ha vinto per 4-1 a Bottida portandosi a quota 57. Ha fatto bene anche il Fonni, sempre secondo in classifica, a quota 51, dopo il successo per 5-3 sulla Corrasi.

Sei i punti di distacco quindi fra la prima e la seconda della classe. Il Supramonte, staccatissimo a 45 punti, ha vinto per 3-0 sulla San Marco. Il Siniscola si è imposto per 2-3 a Oschiri, la Bittese ha travolto (4-1) la Sanverese.

Successo esterno della Fanum (0-1) a Silanus. In coda, pesantissima la sconfitta del Pattada travolto per 5-1 dalla Dorgalese. Con appena 10 punti in classifica, la retrocessione per il Pattada appare davvero dietro l'angolo.

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