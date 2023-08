Inizia ufficialmente anche la stagione del Castelsardo, squadra di prima categoria, che si ritrova al campo comunale Lu Ponti per dare inizio alla preparazione in vista del prossimo campionato agli ordini del nuovo allenatore, Antonio Borrotzu.

Tanti i nuovi innesti: iniziando da Luca Erittu per arrivare a Sarr Elzo, Christian Pastore, Fabrizio Franca, Gabriele Bazzoni, Emanuele Pazzola, Paolo Palmas, Pasquale Canu e Pierpaolo Sechi. Confermati, invece, Fabrizio Falchi, Alessandro Uleri, Antonio Gadau, Marco Antonio Tugulu, Paolo Strinna, Mario Abozzi, Gianmario Cimino, Marco Ravot, Francesco Fiori, Alessandro Tugulu, Gavino Zara e Nanni Moroni,

Inizia il raduno anche per il Pozzomaggiore che si ritrova nell'impianto in sintetico del Donna Luisa Meloni, per iniziare la preparazione in vista della prossima stagione calcistica, che lo vedrà impegnato nel girone C del campionato di prima categoria.

Annata che inizierà molto presto: la compagine del Meilogu disputerà il triangolare di Coppa Italia insieme al Bonorva e alla Macomerese. Il primo impegno è in programma il 3 settembre, tra le mura amiche, proprio contro la prima, in un derby che sarà sicuramente carico di emozioni.

Sul fronte panchina, la società ha deciso di affidare la guida tecnica ad Antonio Rassu, già in passato giocatore, tra gli altri, proprio del Pozzomaggiore. Il colpo di mercato è dato dall'arrivo di Salvatore Deriu, il bomber bonorvese che, a 40 anni suonati, ha voglia ancora di mettersi in gioco.

Altro arrivo è Gianmarco Casule, lo scorso anno a Thiesi, così come il ritorno di Roberto Soro, fermo per un anno a causa di motivi di lavoro. Tra le conferme quelle di Maurizio Casule, Sebastiano Calaresu, Giacomo Ledda, Marco Fadda, Alessandro Leoni, Pietro Falchi e Giuseppe Fadda. L'obiettivo principale è quello di salire in promozione.

