Si accorcia la classifica del girone A della Prima categoria con un finale di stagione all'insegna dell'incertezza. Il Decimo è primo con 58 punti, l'Accademia Sulcitana e il Sarroch inseguono a quota 56, il La Palma è a 55 punti. Quattro squadre in tre punti. Proprio il La Palma appare la formazione più in forma: oggi ha piegato il Quartu 2000 per 7-2. Vittoria del Decimopputzu (1-5 sul campo della Gialeto), pari (1-1) tra Sarroch e Decimo 07, vittorie del Cardedu (3-1) sul San Vito, del Tertenia (0-2 sul terreno dell'Azzurra), dell'Ulassai (3-0 al Villagrande), del Sestu (3-2 all'Accademia Sulcitana), della Baunese (1-0 all'Idolo).

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