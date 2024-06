La Ferrini, arrivata quinta nella scorsa stagione di Eccellenza, può festeggiare per un riconoscimento ufficializzato dalla Lega Nazionale Dilettanti. Il club di viale Marconi ha vinto il premio, organizzato a livello nazionale e poi ratificato dai singoli comitati regionali, sul maggior utilizzo dei giovani nel corso del campionato. Una classifica che premia le società che, durante la stagione, hanno schierato un numero di ragazzi fuoriquota più alto rispetto al minimo stabilito dal regolamento (nel 2023-2024 era uno nato almeno nel 2003 e uno nato almeno nel 2004). Con 32,40 punti, la Ferrini si è classificata prima e vince 6.000 euro, davanti a Taloro Gavoi (31 punti, 4.500 euro di premio), Ghilarza (27,60 punti, 3.000 euro) e Iglesias (20,40 punti, 1.500 euro).

La gioia. «È una soddisfazione enorme», afferma l'allenatore della Ferrini Sebastiano Pinna, recentemente confermato anche per la stagione 2024-2025. «Per la società, visti i tanti sacrifici fatti negli anni, ma anche per lo staff tecnico e i giocatori grandi che hanno permesso di valorizzare questi ragazzi, accompagnandoli sempre negli errori dando loro certezze. Il merito va alla società e ai miei collaboratori, ma anche ai vari Bonu, Boi, Carboni, Manis, Podda, Scioni e Usai fra gli altri: tutti ragazzi grandi che hanno aiutato i giovani nel loro percorso, in un campionato di livello altissimo come l'Eccellenza. Con un budget ridotto abbiamo coniugato i risultati con la valorizzazione, gareggiando alla pari delle grandi con tanti ragazzi costruiti in casa. E faremo così anche nella nuova stagione, dove saremo una mosca bianca fra tante squadre di soli grandi». Quest'ultimo passaggio è in riferimento al regolamento per il 2024-2025, che in Eccellenza non prevede più l'obbligo dei fuoriquota.

In Promozione. Il premio sull'utilizzo dei giovani arriva anche per la Promozione. Nel Girone A vince il Pirri con 115,20 punti, seguito da Selargius (106,80), Arborea (75) e Villamassargia (60). Nel Girone B Tuttavista Galtellì in testa con 168 punti, poi Alghero (82,80), Lanteri Sassari (75,60) e Coghinas (45). Anche qui i premi sono 6.000 euro per la prima classificata di ciascun girone, 4.500 per la seconda, 3.000 per la terza e 1.500 per la quarta. Nel conteggio sono state escluse le ultime tre giornate della stagione regolare più spareggi, playoff e playout. Inoltre, sono state escluse le retrocesse e le società che non hanno disputato il Campionato Juniores Under-19.

