«Settimana intensa e densa di emozioni. L’esordio per me in una panchina così importante, per quello che ha sempre rappresentato Calangianus nel calcio isolano».

A dichiararlo è Pasquale Malu, che ha iniziato con una vittoria la sua avventura sulla panchina del Calangianus.

Un successo, in casa della Villacidrese, che dà morale in vista del prosieguo della stagione e che interrompe la striscia di cinque sconfitte consecutive dei galluresi.

«Una vittoria che vogliamo dedicare al capitano Andrea Gori, per la scomparsa dell’amata madre - prosegue Malu -.Una vittoria che voglio dividere con il presidente Sergio Deligios, che mi è stato vicino in questi primi giorni. Una vittoria che voglio condividere con mister Alessandro Sassu, un caro amico e una persona che stimo profondamente, il merito è anche suo. Ma soprattutto una vittoria che voglio dedicare a tutti i ragazzi, i veri artefici e protagonisti ed è giusto che se la godano».

