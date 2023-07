Un gradito ritorno nella società del cuore, quella che lo ha lanciato da giocatore in campionati importanti, ma anche quella che gli ha permesso di allenare per tanti anni, in cui è riuscito a forgiare atleti promettenti. Vincenzo Valente, 62 anni, è il nuovo allenatore della Juniores del Porto Torres. Ex importante ala sinistra dei rossoblù degli anni ‘80 (quelli dei duelli con Olbia, Tempio, Sorso, Tharros e San Marco per salire in serie C), poi per tanti anni, soprattutto nei ‘90, ha guidato la prima squadra dalla panchina.

In seguito altre esperienze, tutte con buoni risultati. Infine il distacco dal calcio attivo per motivi di lavoro. Ma ora Vincenzo Valente, sempre conosciutissimo nel territorio, ha accolto l'invito del suo Porto Torres, società che milita in Promozione e che punta molto sui giovani, specialmente locali.

Vincenzo Valente è la persona giusta all'interno di questo mosaico. Ricostruire una juniores all'altezza non sarà facile. Eppure i giocatori in città ci sono. Compito di Valente sarà valorizzarli e prepararli per la prima squadra. Come si faceva ai tempi d'oro, quando la Juniores del Porto Torres era una delle squadre del settore più rispettate in Sardegna.



© Riproduzione riservata