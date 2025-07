Torna il calcio a Quartucciu. La cittadina dell'hinterland cagliaritano ha nuovamente la sua squadra, dopo ben 17 anni di assenza di questo sport a causa di alcune vicissitudini che avevano costretto la vecchia società a chiudere i battenti. In tanti aspettavano questo ritorno. E così, neonata Società Sportiva Quartucciu Calcio partirà dalla Terza Categoria e inizierà la preparazione il'1 settembre, in vista dell'inizio del campionato previsto per metà ottobre. I giocatori, selezionati dopo gli open day di inizio luglio, hanno un'età media di 23 anni e indosseranno la maglia a strisce orizzontali bianche e verdi, che si ispira al Celstic Glasgow, considerato dalla nuova società calcistica quartuccese come un modello sportivo e culturale.

A rifondare la squadra sono stati Simone Piras, Stefano Corona e Stefano Liori, costretti ad accompagnare i loro figli a giocare a calcio a Selargius e Quartu, per la mancanza di un luogo dove poterlo fare a Quartucciu. Piras è il presidente della società, nonché allenatore della squadra, Corona il vicepresidente e Liori il dirigente e tesoriere. Inizialmente le partite casalinghe verranno disputate a Cagliari, nel campo del Vecchio Borgo Sant'Elia, in attesa della riqualificazione dell'impianto de Le Serre, che dovrebbe essere pronto per gennaio. «Abbiamo bisogno del sostegno della popolazione, delle imprese locali e dell'amministrazione comunale per crescere e regalare soddisfazioni e lustro a Quartucciu», dice il presidente Piras. Ma c'è di più. L'intenzione è anche quella di fondare la scuola calcio e dalla società sperano di poterlo fare entro il prossimo anno.

