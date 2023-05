Come nella scorsa stagione si ferma alle semifinali l’avventura dell’Arzachena nei playoff di Serie D (girone G). Non basta una grande prova agli smeraldini che pareggiano (3-3) a Caserta con la Casertana dopo 120’.

Il pari premia i campani per la miglior posizione in classifica. E’ stato un incontro ricco di emozioni. In avvio molto meglio i campani che al 24’ sono passati meritatamente in vantaggio con Ferrari (incornata su assist di Bollino). L’Arzachena ha poi preso coraggio e al 39’ ha trovato il pareggio con Sosa che ha insaccato di testa su cross di Mannoni dalla destra. Nel secondo tempo, al 9’ i sardi hanno ribaltato il risultato con Sartor, ancora di testa, su punizione calciata da Mannoni. Al 22’ però i rossoblù hanno trovato il gol del 2-2 (conclusione al volo di Taurino dall’interno dell’area). Sei minuti dopo il controsorpasso firmato ancora da Ferrari e ancora una volta di testa su cross dalla sinistra di Casoli. I biancoverdi non mollano e in pieno recupero raddrizzano il match con Pinna (preciso diagonale). Al 50’ sfiorano l’impresa ma la conclusione dalla distanza di Doratiotto si stampa sulla traversa. Si va ai supplementari ma il risultato non cambia.

