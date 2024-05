Il Terralba espugna il campo del Castiadas con due reti di scarto e si assicura il terzo posto nella graduatoria dei ripescaggi in Promozione. Finisce 0-2. Il Castiadas aveva vinto due a tre nella partita di andata.

Nel primo tempo, al 12’ Serpi s’invola sulla sinistra e cambia gioco per Lasi che calcia di prima intenzione, Toro respinge. La palla arriva a Ciarniello al limite che calcia rasoterra, Toro è battuto sulla sua sinistra. Al 44’ il raddoppio: angolo di Porru, la palla cade sui piedi di Onnis che insacca.

Nella ripresa, al 13’ Serpi davanti a Toro si fa ipnotizzare. Al 14’ Ruggeri apre sulla sinistra per Felleca che mette palla al centro, Mboup riceve e calcia di poco a lato. Al 16’ cross dalla destra di Serpi per Lasi che non trova lo specchio. Al 44’ punizione di Felleca per Sitzia, il portiere ospite devia in angolo.

