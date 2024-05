Domenica la finalissima dei playoff di Promozione. Si affrontano, alle 17, al Comunale “Sau” di Usini, l’Usinese e l’Alghero. Nella partita di andata hanno vinto 2 a 1 i giallorossi. In palio il primo posto nella graduatoria playoff che condurrà in Eccellenza. Qualora l’Usinese dovesse vincere di misura (non vale la regola delle reti segnate in trasferta), si disputeranno i tempi supplementari ed eventuali rigori.

Per il ritorno dei playout (Promozione, girone A), alle 16, Guspini-Arbus (andata 2-0). L’Arbus per salvarsi deve vincere con tre gol di scarto in quanto il Guspini ha chiuso la sessione regolare davanti nella classifica.

Per la finalissima dei playoff di Prima categoria, si gioca (con eventuali supplementari e rigori) ad Abbasanta, alle 17, Atletico Bono-Tonara. Per assegnare il terzo posto nella graduatoria ripescaggi, a Paulilatino, sempre alle 17,i Baunese-Castelsardo.

Per il playout di Prima categoria, alle 16, l’incontro di ritorno Porto Cervo-Olmedo (andata 0-0). In caso di parità dopo i 90’ si salverà il Porto Cervo grazie alla miglior posizione nella sessione regolare.

© Riproduzione riservata