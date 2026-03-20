Entra nel vivo la stagione dei campionati dilettantistici regionali: la FIGC ha reso noto il programma ufficiale di play-off e play-out per Eccellenza, Promozione, Prima e Seconda Categoria. Un calendario fitto, che accompagnerà squadre e tifosi per tutto il mese di maggio, fino alle finali decisive per promozioni e salvezze.

Per quanto riguarda il campionato di Eccellenza, il primo turno dei play-off si disputerà in gara unica venerdì 1° maggio alle ore 16, sul campo della meglio classificata. Seguirà il secondo turno con formula di andata e ritorno: appuntamento mercoledì 6 maggio per la prima sfida e domenica 10 maggio per il ritorno, sempre alle ore 16. In parallelo, i play-out si giocheranno domenica 3 maggio (andata) e domenica 10 maggio (ritorno).

In Promozione, spazio a una doppia fase iniziale dei play-off, entrambe in gara secca: primo e secondo turno in programma domenica 3 e domenica 10 maggio alle ore 16. La finale si disputerà invece su due gare: andata il 17 maggio, ritorno il 24 maggio. Stesse date, 3 e 10 maggio, anche per i play-out.

Per la Prima Categoria, i play-off scatteranno più tardi: andata del primo turno il 17 maggio, ritorno il 24 maggio, mentre la finale in campo neutro è fissata per domenica 31 maggio. I play-out seguiranno lo stesso schema delle prime due date, con andata il 17 e ritorno il 24 maggio.

Calendario articolato anche in Seconda Categoria, dove i play-off si svilupperanno su tre turni: primo turno (3 e 10 maggio), secondo turno (17 e 24 maggio) e finale in campo neutro il 31 maggio, sempre con fischio d’inizio alle ore 16. I play-out, invece, si disputeranno domenica 3 maggio e domenica 10 maggio.

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