Sardegna sempre più protagonista nella lotta stile libero. I campionati italiani assoluti, disputati domenica al PalaPellicone di Ostia, hanno visto gli atleti sardi conquistare due ori, un bronzo e altri piazzamenti importanti, senza dimenticare il secondo posto tra le 53 società centrato dall’Athlon Sassari.

Tre le medaglie conquistate dei lottatori turritani, allenati da Mario Piroddu e Gianni Solinas. Simone Vincenzo Piroddu, ora alfiere dell’Esercito Italiano, ha messo in bacheca il quarto titolo tricolore assoluto dopo aver dominato nei 61 kg, categoria in cui ha battuto per manifesta superiorità il genovese Marco Alati, il catanese Giacomo Vitale, il romano Antonino Militano e il genovese Alessandro Cimiero.

Quarto titolo assoluto anche per William Raffi, oro nei 92 kg dopo la combattuta finale con Riccardo Niccolini, atleta delle Fiamme Oro. Il successo nella finale per il terzo posto sul piceno Giovanni Mazzaferri è valso il bronzo ad Alessandro Usai, che è salito così sul gradino più basso del podio nei 79 kg.

L’Athlon Sassari ha messo a referto anche i piazzamenti di Alessio Vandi (4º nei 125 kg), Andrea Pazzona (11º nei 70 kg) e Gavino Pazzona (5º nei 74 kg), che ha rinunciato alla finale 3º-5º posto a causa di un serio infortunio a un tendine del bicipite destro.

Shardana e Gigliotti. A rappresentare la Sardegna in quel di Ostia anche i lottatori della Shardana Silanus e della Polisportiva Gigliotti Team Nuoro, in gara con due atleti ciascuna. Per la Shardana è arrivato il 5º posto nei 92 kg di Davide Cossu e il 15º nei 65 kg di Fabio Onida. La società nuorese, invece, ha visto Marco Gigliotti classificarsi 7º nei 92 kg e Edoardo Gigliotti arrivare 5º nei 97 kg dopo aver perso la finale 3º-5º posto.

© Riproduzione riservata