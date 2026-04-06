Per la prima volta quest’anno il Santa Teresa esce sconfitto dal confronto con l’Ilvamaddalena, e lo fa nel momento peggiore della stagione.

Se la squadra di Giancarlo Favarin è in corsa per la vittoria del campionato, quella di Fabio Levacovich lotta per la sopravvivenza in un torneo, quello di Eccellenza, che anche nel turno prepasquale ha riservato diverse sorprese, di modo che la sconfitta subita sabato al Buoncammino costa a Pedelacq e compagni lo scivolone nei playout con 31 punti a tre giornate dalla fine.

Alla luce degli altri risultati quello del derby di Gallura, perso 0-1 in superiorità numerica per oltre un’ora per il rosso diretto a Bonu, ricaccia il Santa Teresa negli inferi della zona retrocessione, a pari punti col Tortolì e a +4 dalla Ferrini Cagliari, vice fanalino di coda.

Vero è che davanti, a portata di aggancio e di soprasso già dal prossimo turno, ci sono tre squadre, ma per centrare la salvezza diretta nelle ultime tre giornate contro Iglesias, Taloro Gavoi e Atletico Uri serviranno prestazioni all’altezza della situazione.

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