Davide Timpanari, atleta di pattinaggio artistico della società di Quartu Sant’Elena, ha vinto la Coppa del mondo a Trieste.

Classe 2008, è arrivato al primo posto nella seconda tappa del campionato che si è svolto il 20 e 21 maggio, per la categoria Jeunesse nella specialità solo dance. Un mese fa è stato convocato dal ct della nazionale italiana Fabio Hollan per prendere parte alla Coppa del mondo, dopo aver vinto la Coppa Europa in Croazia lo scorso ottobre.

Alla gara di Trieste ha sempre mantenuto la prima posizione concludendo la gara con 10 punti di stacco dal secondo classificato.

Timpanari, tesserato presso la Flamingo skating club di Quartu Sant’Elena, ha già ottenuto l’accesso per i campionati italiani che si svolgeranno a luglio a Ponte di Legno, appuntamento che sarà decisivo per le future convocazioni in nazionale.

