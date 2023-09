«Fa sempre piacere che nel calcio dilettantistico regionale, nascano ogni giorno nuove società sportive, ed è per questo che oggi abbiamo costituito la squadra e deciso di iscriverci al campionato di terza categoria con un gruppo di amici cresciuti proprio nel quartiere San Nicola, che decidono cosi di mettersi in gioco entrando a far parte della dirigenza».

Sono queste le parole dell'Asd San Nicola Ozieri, società dell'omonimo quartiere.

Il direttivo sarà composto dal presidente Paolo Dui, dal vice presidente Gianni Cannas e dal segretario Davide Giardino. I dirigenti e consiglieri saranno Luca Demartis, Nanni Fenu, Gianluca Serra, Lorenzo Pala, Luciano Sotgiu e Vincenzo Mura.

A guidare la squadra sarà Tore Carta che, spiegano dalla società ha «da subito accettato di far parte del nostro nuovo progetto, lui è un ragazzo giovane è già in possesso di licenza allenatore Uefa B. Passione, motivazione e capacità di comunicare coi ragazzi per noi - concludono i dirigenti - sono il suo punto forte, ed è per questo che siamo sicuri che ci darà tante soddisfazioni».

