L'Ozierese, nobile decaduta del calcio sardo, con passati in serie D, ma retrocessa la scorsa stagione in Prima Categoria, si prepara ad un pronto riscatto. La società, guidata dal presidente Gianfranco Dessena, sta infatti allestendo una squadra di prim'ordine, nel mercato in pole position. Il ds Rossana Boe è al lavoro da settimane. Si parte dall'ingaggio di un tecnico preparato (ed ottimo ex calciatore) come il portotorrese Alfonso Sannio, che ha già dato ottima prova di sé ad Ozieri nel San Nicola. Confermati nella rosa elementi capaci come Apeddu, Sau e Demontis. Dal San Nicola arrivano Sau, Becciu e Nieddu. La difesa sarà rinforzata dall'ottimo Manchia. In avanti un altro nuovo giocatore: l'argentino Libonatti. Che ora sarà affiancato da un vero colpo di mercato per la categoria: Stefano Lumbardu, 27 anni, esterno alto e anche all'occorrenza attaccante puro, passata stagione nel Castelsardo. Dotato di grande corsa e forza fisica, se lanciato in velocità potrebbe fare la differenza, qualora trovasse l'ambiente giusto e soprattutto la continuità. Per l'Ozierese un'altra nota lieta. Il rientro come preparatore dei portieri di una vecchia gloria del Canarini: Ciro Iacomino, ovvero uno dei più bravi estremi difensori della storia della cittadina logudorese. Si occuperà della prima squadra e del settore giovanile.



