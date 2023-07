Tantissime le novità nell'Ossese, formazione da qualche anno sempre ai vertici del campionato di Eccellenza. Anche se la scorsa stagione non è stata all'altezza delle aspettative della tifoseria. Per cui la dirigenza ha deciso di cambiare ciclo. Ad iniziare dall'ingaggio del nuovo tecnico: l'esperto Mario Fadda, reduce da brillanti stagioni col Taloro Gavoi.

Tra i giocatori ultimo arrivo il giovane trequartista di Terralba Giovanni Sanna. Che va ad aggiungersi a nomi prestigiosi come Mauricio Villa, attaccante argentino prelevato dal Cos. Mentre il centrocampo è stato puntellato dagli arrivi di Luigi Scanu ( ex Atletico Uri) ed Emanuele Fois (ex Taloro).

La società ha inoltre cercato di colmare le lacune registrate in difesa lo scorso campionato. Ecco quindi l'innesto dei difensori centrali argentini Lucas Salvucci ed Hernan Zazas. Sempre nel reparto arretrato è rientrato Riccardo Fancellu, in prestito in serie D all'Atletico Uri, dove ha disputato una grande stagione. Fancellu può fare sia il centrale che il laterale.

Tra le conferme quella del bomber Chelo, del regista Gueli e di capitan Sechi. Ci sono quindi tutte le premesse per disputare una grande stagione. Col Walter Frau che si dovrebbe riempire come ai bei tempi. Questa Ossese, c'è da giurare, sarà un osso duro per tutti.

