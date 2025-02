Anticipo da prendere con le molle quello che vedrà l’Olbia affrontare la Puteolana a domicilio domani alle 14.45. Reduce dal successo casalingo sul Trastevere, la squadra di Zé Maria è volata in Campania a caccia del bis.

Una vittoria allo stadio “Giarrusso” di Quarto potrebbe valere il balzo fuori dalla zona retrocessione per la prima volta dall’inizio del campionato di Serie D, ma per spuntarla nella sfida della 9ª giornata di ritorno contro la quinta della classe, sconfitta in casa una sola volta e determinata a riscattarsi dopo il kappaò subito dall’Atletico Uri al turno precedente, i bianchi dovranno superarsi e superare il blocco da trasferta, dove hanno finora raccolto solo 10 dei 27 punti complessivi.

In difesa mancherà Arboleda, fermato dal giudice sportivo per un turno per somma di ammonizioni: in pole per sostituirlo Luzayadio, ma non sono escluse sorprese. All’andata vinse la Puteolana 3-1: il gol dei galluresi lo segnò Lucarelli.

Puteolana-Olbia sarà diretta dall’arbitro Flavio Barbetti della sezione di Arezzo.

