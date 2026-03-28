All’andata vinse il Monastir 2-1, ma al ritorno l’Olbia può permettersi tutto, tranne la sconfitta. Pena: compromettere la corsa verso la salvezza nel campionato di Serie D.

Commentando lo scialbo 0-0 col Cassino, che ha rallentato la corsa dei bianchi al terzultimo posto con 28 punti, il direttore dell’area tecnica Ninni Corda non ha usato mezzi termini: “Questo rallentamento non ci fa bene. Ci sono ancora 18 punti in palio da qui alla fine, ma per una squadra come la nostra è improponibile pensare di farli. Dobbiamo vivere alla giornata: abbiamo due partite decisive prima della sosta, poi si capirà quanti punti serviranno per raggiungere l’obiettivo”.

Ebbene, la prima, quella col Monastir, sesto nel girone G con 41 punti, è domani. E passi che anche i campidanesi, che hanno vinto finora sei derby su sette, siano affamati di punti dopo il semi-digiuno delle ultime quattro partite, caratterizzato da tre sconfitte e un pareggio: la peggiore classifica obbliga l’Olbia a un risultato importante.

Per la trasferta di Monastir torna a disposizione Saggia dopo tre giornate di squalifica; da valutare i giocatori usciti malconci dalla partita col Cassino, come Congiu e Petrone, e le condizioni di Oproiescu e Tomaselli, fuori contro l’ultima della classe per un risentimento al bicipite femorale. Assente, infine, Islam, impegnato con la Nazionale del Bangladesh nelle qualificazioni alla Coppa d’Asia.

Squadre in campo allo stadio comunale di Monastir alle 15: dirige Giuseppe Merlino di Pontedera (assistenti Andrea Nurra e Augusto Giovanni Scanu della sezione di Sassari).

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