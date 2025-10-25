Al termine della rifinitura, che si è svolta regolarmente questa mattina, Giancarlo Favarin ha diramato la lista dei convocati per il derby col Budoni, in programma domani alle 15 allo stadio Pasquale Pinna con ingresso gratuito e valido per la 9ª giornata di Serie D.

Dopo lo sciopero di ieri, l’Olbia è tornata ad allenarsi in vista della sfida tutta gallurese con la pari punti (12) formazione guidata dall’ex Raffaele Cerbone, una gara che Furtado salterà per squalifica, ed è l’unica defezione che si registra tra le fila dei bianchi.

Tra i convocati dell’Olbia, che giovedì ha salutato Maspero (risoluzione consensuale), si rivede Cabrera, assente nelle ultime cinque partite.

I convocati

Portieri: Viscovo e S. Perrone.

Difensori: Buschiazzo, Modesti, Mollo, Moretti, M. Perrone, Petrone e Putzu.

Centrocampisti: Biancu, Cabrera, Islam, Lobrano, Mameli, Saggia e Staffa.

Attaccanti: Cassitta, Deiana Testoni, Marrazzo e Ragatzu.

Budoni-Olbia sarà diretta dall’arbitro Andrea Copelli della sezione di Mantova, assistenti Alessandro Liuzza di Milano e Michael Maraboli di Monza.

