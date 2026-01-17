Nella lista dei convocati di Daniele Livieri per il match con la Palmese, in programma domenica al Nespoli alle 14.30 per la 3ª giornata di ritorno del campionato di Serie D, mancano Saggia, squalificato, e Fiorletta, che ha lasciato l’Olbia in settimana. Torna invece a disposizione Buschiazzo.

Nella conferenza stampa in cui il nuovo direttore dell’area tecnica del club gallurese Ninni Corda ha illustrato i piani per la stagione c’è anche il capitolo dedicato al mercato, dal quale la prossima settimana arriveranno cinque o sei giocatori nei reparti in cui l’Olbia è più carente, ovvero centrocampo e attacco (facile il ritorno di Riccardo Santi).

Corda ha anche spiegato “di aver convocato via Pec Islam e Petrone”, assenti da prima di Natale, e “di aver tirato le orecchie a Buschiazzo, che ha mancato di rispetto al resto del gruppo per essere stato 20 giorni in vacanza”.

Quanto allo scontro diretto con la Palmese, che nei playout con 23 punti precede i bianchi di tre lunghezze, l’obiettivo è ritrovare la vittoria, che manca dal 26 ottobre. Per l’occasione la società, che ringrazia il Comitato di sostegno dell’Olbia Calcio “per il lavoro svolto gratuitamente e con grande senso di responsabilità nei mesi precedenti”, e in special modo Giovanni Degortes, Checco Milia, Salvatore Campus, Fabrizio Filigheddu e Emiliano Giagnoni, invita i membri “a presenziare domani in Tribuna VIP, per continuare a sostenere insieme la squadra e il progetto sportivo del Club”.

Dal canto suo, il comitato ringrazia per il gradito invito in Tribuna VIP, ma tiene a precisare che “i componenti sono già in possesso di regolare abbonamento e saranno presenti allo stadio”, e propone “che il biglietto possa essere messo a disposizione di bambini o di associazioni benefiche”, augurando alla nuova proprietà targata Prosoccer “il migliore in bocca al lupo per la gestione di una società storica e gloriosa come l’Olbia Calcio 1905”.

I convocati

Portieri: Viscovo, S. Perrone.

Difensori: Anelli, Buschiazzo, Cubeddu, Congiu, Moretti, M. Perrone, Putzu.

Centrocampisti: Biancu, Cabrera, Mameli.

Attaccanti: Cassitta, Deiana Testoni, Furtado, Marrazzo, Ragatzu.

Olbia-Palmese sarà diretta dall’arbitro Marco Pascali di Pistoia, coadiuvato da Andrea Della Bartola di Pisa e Giovanni Gallà di Pistoia.

