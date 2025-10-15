Alejandro Tabilo non stecca l’esordio all’Olbia Challenger e si assicura il secondo turno con la vittoria su Lorenzo Carboni per 4-6 6-3 7-6(4) in 2h28'. Nella Cloto Arena, il pubblico presente al Tc Terranova ha assistito ieri sera a una delle partite più divertenti della storia della competizione, schierato fino all’ultimo con il beniamino di casa. Non ha mai mollato l’ex numero 19 del mondo, capace di restare in partita e sfruttare lo spiraglio che si è aperto sul finale per rimanere in gara in Sardegna.

Tabilo commenta il match: “E' stato un match pazzo, incredibile. Lorenzo ha un grande futuro davanti a sé e sono sicuro che ne sentiremo parlare prossimamente. Dal mio canto, ho cercato di rimanere dentro la partita con la testa e ci sono riuscito. Nel primo set ha dimostrato di essere un ottimo giocatore in fase difensiva e forse io ho forzato un po’ troppo gli scambi. Dal secondo in poi ho cercato di tenere di più la palla in campo per ritrovare un po’ di fiducia e ha funzionato. Sono vittorie che mi aiutano molto. Fisicamente mi sento finalmente bene e di questo ne sono felice, però ottenere una vittoria in rimonta è positivo per la fiducia anche verso le prossime partite”.

