La buona notizia è che, a dispetto delle sirene di mercato e delle difficoltà, l’Olbia non ha perso in settimana altri giocatori, e che all’appuntamento di domani con l’imbattuta capolista Scafatese arriva con l’“uomo in più” Buschiazzo, al rientro dalla squalifica.

Quella cattiva è che Biancu deve scontare un altro turno, e lo farà proprio in occasione della partita contro la “big” campana, di scena al Nespoli per la 14ª giornata del campionato di Serie D, e che l’infortunio trattiene ai box Putzu, di modo che anche a questo giro Giancarlo Favarin avrà a disposizione una rosa ridotta ai minimi termini. Sedici i giocatori convocati per il match con la Scafatese, che giunge in Gallura col dente avvelenato per il pareggio interno con la terza della classe Trastevere, prossima avversaria dei bianchi: a tal proposito, l’Olbia comunica che la gara esterna con i romani è stata anticipata a sabato 6 dicembre con fischio d’inizio alle 14.30.

Quanto alla sfida di domani, i galluresi, a digiuno di vittorie da un mese, dovranno sfoderare la gara della vita, ma nel calcio – si sa – non sempre vince la squadra più forte.

I convocati

Portieri: Viscovo, S. Perrone.

Difensori: Buschiazzo, Mollo, Moretti, M. Perrone, Petrone.

Centrocampisti: Cabrera, Islam, Mameli, Saggia.

Attaccanti: Cassitta, Deiana Testoni, Furtado, Marrazzo, Ragatzu.

Squadre in campo allo stadio Nespoli alle 14.30: Olbia-Scafatese sarà diretta dall’arbitro Alessandro Papagno della sezione di Roma 2 (assistenti Serafino Marchei di Ascoli Piceno e Alessandro Pascoli di Macerata).

