Nuovo acquisto al Castiadas. La società ha raggiunto l'accordo con Noah Bonfigli: in Sardegna ha giocato nel Villasimius, nell'Arborea e nella Nuorese.

A inizio carriera, Bonfigli ha giocato nel Livorno e nel Tuttocuoio in Lega Pro ( serieC). Qundi in D col Latina, nel Real Forte Querceta, nel Pro Livorno e nel Cascina sempre in Serie D. Poi le tappe in Sardegna e ora l'accordo col Castiadas, in Promozione.

