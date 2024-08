In Promozione il Castelsardo ha ingaggiato il portiere Nicola Satta, i difensori Alessio Lintas e Fabio Manconi, il centrocampista Matteo Piras e l'attaccante Giancarlo Bombagi. Tra i confermati, Falchi, Abozzi, Palmas, Bazzoni, Uleri, Gadau, Moroni, Fiori, Tugulu, Pastore Strina e diversi giovani. La squadra ha già iniziato gli allenamento all'ordine dell'allenatore Antonio Borrotzu. Il Castelsardo ha un grande passato alle spalle, con tantissimi campionati giocati in Serie D. Indimenticabile quello con Bernardo Mereu in panchina.

A partire dalla stagione 1992/93 il Castelsardo ha giocato sette stagioni consecutive in serie D, retrocedendo nel 1999 e tornandovi nel 2008 come semifinalista della Coppa Italia. Ha poi giocato in Serie D sino al 2010 fino al 2010. Poi la crisi: quest'anno il ritorno in Promozione grazie al secondo posto nel suo girone di Prima categoria che è valso il ripescaggio.

