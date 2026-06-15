Nuova soddisfazione in maglia azzurra per Aurora Murgia. La guardia classe 2009 della Mercede Alghero, è stata convocata per il raduno della Nazionale Under 17 che si svolgerà a Gubbio a partire dal 22 giugno in preparazione alla Coppa del Mondo di categoria, in programma a Brno, nella Repubblica Ceca, dall’11 al 19 luglio.

Nell’ultima stagione Murgia è stata protagonista sia con la Mercede nel campionato di Serie B Femminile sia con la formazione Next Gen Under 19.

Per la giocatrice algherese si tratta della naturale prosecuzione di un percorso iniziato da tempo in azzurro e arricchito la scorsa estate dalla partecipazione all’Europeo Under 16.

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