Nuova convocazione in Azzurro per Aurora MurgiaLa guardia classe 2009 della Mercede Alghero al raduno Under 17 di Gubbio
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Nuova soddisfazione in maglia azzurra per Aurora Murgia. La guardia classe 2009 della Mercede Alghero, è stata convocata per il raduno della Nazionale Under 17 che si svolgerà a Gubbio a partire dal 22 giugno in preparazione alla Coppa del Mondo di categoria, in programma a Brno, nella Repubblica Ceca, dall’11 al 19 luglio.
Nell’ultima stagione Murgia è stata protagonista sia con la Mercede nel campionato di Serie B Femminile sia con la formazione Next Gen Under 19.
Per la giocatrice algherese si tratta della naturale prosecuzione di un percorso iniziato da tempo in azzurro e arricchito la scorsa estate dalla partecipazione all’Europeo Under 16.