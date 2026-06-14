Si prospetta una seconda edizione spettacolare per la Summer Eight Cup. Al Lanteri Stadium di Sassari arriveranno 16 squadre e ospiti internazionali per un format che ha come piatto forte il calcio a 8, ma anche un ricco controno pensato per le famiglie.

Dal 11 al 16 luglio alcuni big assoluti dell’universo Kings League, il fenomeno calcistico e mediatico che ha rivoluzionato il modo di vivere e raccontare il calcio.

A guidare il parterre delle stelle sarà Fran Hernández, autentica icona internazionale della Kings League. Lo spagnolo ha scritto pagine di storia del format diventando il primo giocatore a scendere in campo nelle leghe di Spagna, Americhe e Italia e il primo atleta a raggiungere il traguardo dei cento gol. Un profilo di caratura mondiale che rappresenta uno dei colpi più prestigiosi mai messi a segno da una manifestazione sportiva estiva in Sardegna.

Al suo fianco ci sarà Simone Lo Faso, talento cresciuto nel Palermo e protagonista nel calcio professionistico con le maglie di Palermo, Fiorentina e Lecce tra Serie A e Serie B. Oggi è uno dei riferimenti tecnici della Kings League Italia, dove continua a distinguersi per qualità ed esperienza.

A completare il roster delle wild card saranno Ivan Altamura, Andrea Tarasco, Dennis Stojkovic, Alessandro Di Dio e Gabriele Giacchino, tutti top player Kings League con importanti esperienze nei vari campionati nazionali. I 7 ospiti saranno presenti per tutta la durata della manifestazione e saranno distribuiti tra le squadre partecipanti, contribuendo ad innalzare ulteriormente il livello tecnico del torneo.

Dietro il progetto la passione di Gianluca Sodini, Maurizio Usai, Andrea Cossu e Edoardo Sanna insieme all’ASD Frequenza Viva, promotori di una manifestazione che in appena due anni è riuscita a conquistare un ruolo di primo piano nel panorama sportivo e dell’intrattenimento della Sardegna: sei giornate di calcio, spettacolo e divertimento.

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