Si prospetta una seconda edizione spettacolare per la Summer Eight Cup. Al Lanteri Stadium di Sassari arriveranno 16 squadre e ospiti internazionali per un format che ha come piatto forte il calcio a 8, ma anche un ricco controno pensato per le famiglie. 

Dal 11 al 16 luglio alcuni big assoluti dell’universo Kings League, il fenomeno calcistico e mediatico che ha rivoluzionato il modo di vivere e raccontare il calcio.

A guidare il parterre delle stelle sarà Fran Hernández, autentica icona internazionale della Kings League. Lo spagnolo ha scritto pagine di storia del format diventando il primo giocatore a scendere in campo nelle leghe di Spagna, Americhe e Italia e il primo atleta a raggiungere il traguardo dei cento gol. Un profilo di caratura mondiale che rappresenta uno dei colpi più prestigiosi mai messi a segno da una manifestazione sportiva estiva in Sardegna.

Al suo fianco ci sarà Simone Lo Faso, talento cresciuto nel Palermo e protagonista nel calcio professionistico con le maglie di Palermo, Fiorentina e Lecce tra Serie A e Serie B. Oggi è uno dei riferimenti tecnici della Kings League Italia, dove continua a distinguersi per qualità ed esperienza.

A completare il roster delle wild card saranno Ivan AltamuraAndrea TarascoDennis StojkovicAlessandro Di Dio e Gabriele Giacchino, tutti top player Kings League con importanti esperienze nei vari campionati nazionali. I 7 ospiti saranno presenti per tutta la durata della manifestazione e saranno distribuiti tra le squadre partecipanti, contribuendo ad innalzare ulteriormente il livello tecnico del torneo.

Dietro il progetto la passione di Gianluca SodiniMaurizio UsaiAndrea Cossu Edoardo Sanna insieme all’ASD Frequenza Viva, promotori di una manifestazione che in appena due anni è riuscita a conquistare un ruolo di primo piano nel panorama sportivo e dell’intrattenimento della Sardegna: sei giornate di calcio, spettacolo e divertimento.

© Riproduzione riservata