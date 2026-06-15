Arriva il primo titolo italiano U17, nella categoria 52kg, per il pugile turritano Arturo Maltoni che continua a raccogliere successi nella sua giovane carriera. Dopo la medaglia d’argento ottenuta nel marzo scorso al Torneo nazionale Alberto Mura, Maltoni ha confermato il proprio valore salendo sul gradino più alto del podio ai Campionati Italiani disputati a Chianciano Terme. Un risultato straordinario che consente alla Asd SE.SA Boxing Group Porto Torres di conquistare il primo titolo italiano della sua storia. Un percorsoin continua ascesa, un impegno costante, sudore e determinazione che caratterizzano l’atleta, ma che testimonia il lavoro quotidiano dei suoi tecnici e di tutta la società sportiva, che in soli sette anni di attività ha saputo distinguersi per competenza, passione e attenzione alla crescita dei giovani. "Forse è un caso oppure è destino, ma questa gioia è arrivata nel momento storico di maggior difficoltà ed incertezza per il futuro della nostra società, noi la prendiamo come una spinta a non mollare mai, anche quando le difficoltà diventano insostenibili, mai mollare perché questo non è un arrivo, ma un punto di partenza per altri risultati come questo", hanno detto i dirigenti del Sesa Boxing.

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