La Coral Alghero Campione regionale under 15Nella finale giocata a Quartu Sant’Elena ha battuto il Calasetta Basket
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La Coral Basket 1993 Alghero ha conquistato il titolo regionale Under 15 maschile. Nella finale giocata a Quartu Sant’Elena ha battuto il Calasetta Basket. Una vittoria che corona una stagione straordinaria per la squadra guidata da Dario Ziranu, affiancato da Enrico “Chicco” Salvatori e Jaun Saud.
I giovani algheresi hanno chiuso il campionato imbattuti, con l’unico pareggio ottenuto nella semifinale contro il Basket Ferrini. Al termine della gara, la squadra è stata premiata dal presidente della FIP Sardegna, Tore Serra. Un successo e che conferma la qualità del lavoro svolto dalla società, pronta ora ad avviare una nuova collaborazione con Pallacanestro Sennori e Basket ’90 per lo sviluppo del basket giovanile nel nord-ovest della Sardegna.