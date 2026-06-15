È iniziato, a Palmas Arborea, il conto alla rovescia il vista del Memorial “Zio Elio” di calcio a 5. Un appuntamento ormai fisso dell’estate palmarese e di tutti gli appassionati della provincia, in ricordo di Elio Minnei, figura mai dimenticata dalla comunità, legata allo sport ma non solo. Dal 15 al 20 giugno, l’associazione “Amici di Zio Elio” organizza in suo onore, nell’impianto sportivo a lui dedicato, una settimana di calcio a 5 aperto a tutti, dalla categoria Open fino ai bambini. Le formazioni open saranno divise in due gironi. Nel girone A presenti Giunco – Ristorante Il Buon Gusto, Matrix, Brentudus, Is Amigus, Pirati FC; nel girone B al via Siam Sempre Qua, Stella di Mare, Palmas Next Gen, Kinetica e Studio Lepanto. Oltre un centinaio di bambini, invece, provenienti dalle società della provincia, parteciperanno agli appuntamenti dedicati alle categorie Esordienti, Pulcini e Primi Calci. Il programma prevede da lunedì 15 a giovedì 18 le gare della fase a gironi Open, venerdì 19 la giornata dedicata ad Esordienti e Pulcini, sabato chiusura con il mini torneo dei Primi Calci e le finali Open. Le partite dei bambini inizieranno alle 18.30, mentre quelle della categoria Open alle 21.

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