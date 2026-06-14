Il Cus Cagliari si prepara ad affrontare per il quinto anno consecutivo il campionato di Promozione. La società universitaria, guidata dal presidente Marco Meloni, punta a confermarsi nel secondo torneo regionale puntando soprattutto sulla crescita dei giovani. La dirigenza è già al lavoro per programmare la nuova stagione. «Stiamo lavorando attivamente sulla rosa», spiega il direttore sportivo Andrea Vargiu, «ma per correttezza prenderemo impegni solo dopo il 30 giugno, data di scadenza dei contratti della stagione appena conclusa».

Una delle linee guida sarà il ringiovanimento dell'organico. «Siamo stati tra le società favorevoli al terzo fuori quota. Credo sia una scelta necessaria per il futuro del calcio dilettantistico. I costi aumentano continuamente e la riforma dello sport non aiuta sotto il profilo economico. Ci auguriamo un alleggerimento fiscale che renda più sostenibile l'attività della società».

In quest'ottica il Cus continuerà a valorizzare il proprio vivaio. «Quattro o cinque allievi entreranno in prima squadra», sottolinea Vargiu.

Novità anche sul fronte delle strutture. A breve inizieranno i lavori sul campo in erba e successivamente quelli sul campo B in erba sintetica. «Una volta conclusi gli interventi il Cus potrà diventare uno dei punti di riferimento dello sport regionale».

L'obiettivo resta una salvezza tranquilla in un campionato che si annuncia particolarmente competitivo. «Ci saranno 16 squadre, società blasonate e tanti derby. Per noi mantenere la categoria equivale a difendere la nostra Serie A», conclude il direttore sportivo.

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