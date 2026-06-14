La promozione in Eccellenza era arrivata matematicamente un mese prima della fine del campionato: segno inequivocabile di quanto l'Alghero abbia dominato il girone B di Promozione in maniera assoluta, senza mai lasciare spazio alle avversarie.

In panchina resta Mauro Giorico, il tecnico che ha costruito e guidato una squadra capace di stravincere con autorità. Gran parte della rosa campione sarà confermata, e a questa base solida si aggiungeranno rinforzi mirati.

Ma la notizia che nelle ultime ore ha infiammato l'ambiente algherese riguarda lo stadio: l'Alghero tornerà a giocare al Mariotti. Un traguardo atteso da tutta la città, reso possibile grazie all'impegno concreto del Sindaco Raimondo Cacciotto e dell'Amministrazione Comunale, che hanno gestito i lavori con grande efficacia e rispetto delle tempistiche. Fondamentale anche il contributo della Regione Sardegna e del Consigliere Regionale Valdo Di Nolfo, presente di persona all'ultimo sopralluogo in cantiere.

I lavori sono agli sgoccioli e il Mariotti si prepara a riaprire con un evento già entrato nella leggenda prima ancora di disputarsi: l'amichevole contro la squadra del Vaticano.

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