Fine settimana da dimenticare per Giorgio Basoli quello valido come terzo round del Campionato Legend Cars Trophy 2026. Il 18enne pilota cagliaritano era arrivato a Magione, sede dell’Autodromo nazionale dell’Umbria, con le migliori intenzioni e la volontà di confermarsi l’uomo da battere dopo le ottime prestazioni a Vallelunga e Varano.

La pole position siglata sabato sembrava il preludio perfetto di un weekend da ricordare, ma tre contatti subiti in altrettante gare, hanno vanificato gli sforzi e l’impegno profusi dal portacolori di Legendcar Sardegna e Me.Da per conquistare le posizioni di vertice. Alla fine, invece, sono arrivati il 20esimo posto in Gara1, il decimo in Gara2 e il settimo in Gara3.

Sabato, partito in pole position in Gara1, Basoli era stato costretto a tornare subito ai box per sostituire una gomma bucatasi dopo un contatto con Cristian Betti, alfiere del Team Bruni Guns che era secondo in griglia. Sostituito lo pneumatico, il pilota sardo era troppo attardato rispetto al gruppo di testa e ha chiuso 20esimo dopo aver provato a siglare un buon tempo sul giro necessario a ottenere una posizione discreta allo start di Gara2.

E così è stato, poiché domenica mattina il 18enne cagliaritano è partito dalla decima posizione e ha iniziato la scalata fino al quinto posto. Tuttavia, mentre era in lotta per il podio, Basoli è finito in testacoda dopo un contatto da dietro con la vettura di Nicolò Menapece (poi sanzionato con 5” di penalità) e ha chiuso la gara decimo, riuscendo però a siglare il terzo miglior tempo, che gli è valso la partenza dalla terza piazza in griglia in Gara3. Un buon avvio non è bastato: già al primo giro, il contatto in curva3 con Gianluca Mussi è costato tempo prezioso a entrambi i piloti, finiti in coda al gruppo. Nonostante tutto, Basoli non si è perso d’animo e ha tentato una stoica risalita conclusasi con un settimo posto al traguardo.

Giorgio Basoli ha dichiarato: «Sono molto deluso e amareggiato da questo weekend, perché la velocità e il passo c’erano, ma dopo quei tre contatti avuti coi piloti del Team Bruni Guns non ho potuto lottare per il podio. Nonostante le difficoltà, ho portato comunque a casa dei punti preziosi in chiave campionato e questo è davvero importante. Adesso ci sarà una pausa di due mesi in cui lavoreremo, assieme al team, per farci trovare il più preparati possibile al momento del rientro a Vallelunga, nel weekend del 18-20 settembre».

Dopo i round a Vallelunga e Magione, il Campionato Legend Cars Trophy 2026 ripartirà da Vallelunga il 12-13 settembre, al termine della pausa estiva. Il 16-18 ottobre si correrà al Mugello (da confermare) e infine tappa a Misano il 13-15 novembre.

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